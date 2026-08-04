Российские инвесторы вывели из фондов облигаций рекордный за 30 лет объем средств
Сумма составила почти 90 млрд рублей
Российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на статистику InvestFunds. Это наибольший месячный отток в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года.
Процесс шел на фоне сложной ситуации на рынке облигаций. Ее спровоцировало разочарование инвесторов, которые рассчитывали на более стремительное снижение ключевой ставки.
В начале июля индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) опустился до минимальных значений за год. К середине месяца Минфин несколько раз признал аукционы по размещению ОФЗ несостоявшимися, затем проведение торгов было временно приостановлено.
На рынке корпоративных облигаций обстановка также оставалась напряженной. Из‑за жесткой позиции Центробанка и увеличения количества дефолтов не были снижены ставки по купонам, поэтому многие эмитенты приняли решение отложить новые размещения.
О временной приостановке аукционов по размещению облигаций Минфин сообщил 20 июля. Решение принято для стабилизации текущей ситуации на финансовом рынке, говорится на сайте ведомства.
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