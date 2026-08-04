Российские инвесторы вывели из фондов облигаций рекордный за 30 лет объем средств

Сумма составила почти 90 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

Российские инвесторы вывели из фондов облигаций почти 90 млрд рублей, пишет РБК со ссылкой на статистику InvestFunds. Это наибольший месячный отток в номинальном выражении за всю историю наблюдений с 1998 года.

Процесс шел на фоне сложной ситуации на рынке облигаций. Ее спровоцировало разочарование инвесторов, которые рассчитывали на более стремительное снижение ключевой ставки.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В начале июля индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) опустился до минимальных значений за год. К середине месяца Минфин несколько раз признал аукционы по размещению ОФЗ несостоявшимися, затем проведение торгов было временно приостановлено.

На рынке корпоративных облигаций обстановка также оставалась напряженной. Из‑за жесткой позиции Центробанка и увеличения количества дефолтов не были снижены ставки по купонам, поэтому многие эмитенты приняли решение отложить новые размещения.



О временной приостановке аукционов по размещению облигаций Минфин сообщил 20 июля. Решение принято для стабилизации текущей ситуации на финансовом рынке, говорится на сайте ведомства.

Галия Гарифуллина