Празднование Дня Казани и Татарстана завершилось праздничным концертом и салютом

22:24, 30.08.2025 20
В Казани завершились праздничные мероприятия в честь Дня города и республики. Хедлайнером концерта у Центра семьи «Казан» была Татьяна Буланова. Финальным аккордом стал пятиминутный салют, который был виден с разных точек города. Главные кадры — в фоторепортаже «Реального времени».

