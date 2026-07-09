ICL Services получила награду «Лаборатории Касперского» за экспертизу в области кибербезопасности

ICL Services, российская продуктово-сервисная ИТ-компания, получила партнерскую награду от одного из мировых лидеров в области кибербезопасности — «Лаборатории Касперского»

Фото: предоставлено пресс-службой ICL services

Награда присуждена за высокую многолетнюю экспертизу компании в области реализации сложных и комплексных проектов на базе ИБ-продуктов вендора и укрепила статус ICL Services как одного из ключевых интеграторов и стратегических партнеров компании в России.

За годы партнерства ICL Services реализовала множество различных проектов для заказчиков из промышленности, ретейла, финансового сектора и госкорпораций, используя широкий стек продуктов «Лаборатории Касперского». Среди них имеются как типовые средства защиты, такие как защита конечных точек, корпоративной почты, интернет-шлюзов и мобильных устройств, так и более передовые технологии защиты — Kaspersky EDR, Symphony XDR, KATA, KUMA и KICS.

Особо значимыми в 2026 году становятся большая экспертиза и компетенции ICL Services в стратегическом направлении — Kaspersky SD-WAN. Технология программно-определяемых сетей позволяет компаниям объединять географически распределенные сети (локальные, VPN, интернет) в единую, централизованно управляемую систему, тем самым снижая операционные расходы и повышая отказоустойчивость. ICL Services уже имеет успешные кейсы внедрения решения в инфраструктуру своих заказчиков и постоянно повышает уровень экспертизы в работе с ним.

«В условиях современного ландшафта угроз и турбулентных изменений приоритетной задачей является развитие эффективного взаимодействия с нашим стратегическим партнером. Награда подтверждает, что наш подход к обеспечению безопасности и глубокая экспертиза в продуктах партнера действительно приносят пользу заказчикам. Особое внимание мы уделяем развитию направлений Kaspersky SD-WAN, XDR, SOC, KUMA, KATA и KICS, так как видим в них огромный потенциал для дальнейшего совершенствования высокотехнологичных систем защиты для наших заказчиков», — прокомментировал Алексей Морозков, руководитель центра ИБ-экспертизы ICL Services.

«ICL Services — надежный партнер, который демонстрирует технологический профессионализм и реальную вовлеченность в каждый этап жизненного цикла своих проектов. Внедрение комплексных продуктов «Лаборатории Касперского» требует серьезных знаний, многолетнего опыта работы, глубокой экспертизы и понимания современных киберугроз и как им эффективно можно противостоять. Команда ICL Services успешно сочетает все эти навыки, наглядно демонстрируя, что может решать задачи любой сложности — от защиты периметра до построения ИБ— и сетевой инфраструктуры с нуля», — подчеркнул Илья Кулагин, менеджер по работе с партнерами «Лаборатории Касперского» в ПФО.

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