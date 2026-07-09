На нефтебазе в Твери произошло возгорание после атаки дронов

Возгорание локализовано, пострадавших нет

В Тверской области после отражения атаки украинских беспилотников произошло возгорание на предприятии «Тверская нефтебаза». Об этом сообщил врио губернатора региона Виталий Королев.

— Минувшей ночью в Твери в результате отражения атаки БПЛА произошло возгорание одного из резервуаров предприятия Тверская нефтебаза, — написал губернатор в своих социальных сетях.

Возгорание локализовано силами пожарных МЧС. По предварительным данным, пострадавших среди гражданских и персонала объекта нет.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал создание сети малых нефтеперерабатывающих заводов на фоне атак на энергоинфраструктуру. Также власти сообщили о дополнительных мерах для стабилизации топливного рынка, включая запрет на экспорт дизеля и импорт топлива из других стран.



Вадим Вахрушев