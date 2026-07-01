В РЖД назначили дополнительный поезд Казань — Москва

Состав будет курсировать в отдельные даты с июля по сентябрь

Фото: Максим Платонов

На Горьковской железной дороге (ГЖД) назначен дополнительный поезд дальнего следования №205/206 сообщением Казань — Москва в связи с повышенным спросом. Состав будет курсировать в отдельные даты с июля по сентябрь 2026 года, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Казанского региона ГЖД.

Из столицы Татарстана состав отправится 12, 21 и 29 июля, 6, 14, 21, 28 и 30 августа, 4 и 6 сентября в 00:10, прибывая в Москву в те же сутки в 16:00. В обратном направлении поезд отправится из столицы России 13, 22 и 30 июля, 7, 15, 22, 29 и 31 августа, 5 и 7 сентября в 01:15 и прибудет в Казань в этот же день в 14:20.

В составе поезда — плацкартные и купейные вагоны с биотуалетами, кондиционерами и розетками. В штабном вагоне есть место для маломобильного пассажира и сопровождающего, также предусмотрена перевозка животных. В пути предусмотрены остановки на станциях Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас-2 и Муром-1.

Ранее сообщалось, что в Татарстане рассматривают возможность организации прямых железнодорожных маршрутов из Нижнего Новгорода и Ижевска к аэропорту Казани. Это должно упростить поездки для жителей соседних регионов, в том числе при вылетах в туристические направления.

Вадим Вахрушев