В трех городах Башкирии ввели режим «черного неба» из-за метеусловий

Местным предприятиям рекомендовано снизить выбросы из-за риска накопления загрязнений в воздухе

Фото: Динар Фатыхов

На территории трех башкирских городов объявлен режим «черного неба», сообщает Башгидрометцентр.

— С 10:00 1 июля до 20:00 2 июля на территории городов Уфа, Стерлитамак, Салават ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, — сказано в сообщении.

Как пояснили в администрации Стерлитамака, неблагоприятные погодные условия способствуют накоплению промышленных и автомобильных выбросов в атмосферном воздухе, особенно в районах плотной жилой застройки. В этот период предприятиям рекомендовано принять организационно-технические меры для снижения выбросов.

Ранее в Татарстане из-за сильного ветра с порывами упало около 30 деревьев, повреждено пять автомобилей в Казани и нескольких районах республики.



Вадим Вахрушев