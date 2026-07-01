Официальный портал Татарстана посетили 2,6 млн раз

Лидером по посещаемости среди ресурсов единой платформы стал сайт раиса

Официальный портал Татарстана посетили 2,6 млн раз, сообщила пресс-служба Минцифры республики.

— Лидером по посещаемости среди ресурсов единой платформы стал сайт раиса Республики Татарстан с 2,4 млн посещений, — говорится в сообщении.

Среди популярных государственных ресурсов:

• сайт Минобрнауки РТ набрал 1,1 млн посещений;

• сайт Минздрава Татарстана — 1 млн;

• сайт Госсовета республики с 987 тыс. посещений.

Отмечается, что именно эти сайты были самыми посещаемыми и в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-3 регионов России по числу научных предприятий МСП.

Никита Егоров