Официальный портал Татарстана посетили 2,6 млн раз
Лидером по посещаемости среди ресурсов единой платформы стал сайт раиса
Официальный портал Татарстана посетили 2,6 млн раз, сообщила пресс-служба Минцифры республики.
— Лидером по посещаемости среди ресурсов единой платформы стал сайт раиса Республики Татарстан с 2,4 млн посещений, — говорится в сообщении.
Среди популярных государственных ресурсов:
• сайт Минобрнауки РТ набрал 1,1 млн посещений;
• сайт Минздрава Татарстана — 1 млн;
• сайт Госсовета республики с 987 тыс. посещений.
Отмечается, что именно эти сайты были самыми посещаемыми и в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Татарстан попал в топ-3 регионов России по числу научных предприятий МСП.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».