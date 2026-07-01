Крупнейшая база ДНК открылась в США

NIH США открыл крупнейшую базу геномных данных с образцами ДНК 747 тыс. человек

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Национальные институты здравоохранения (NIH) США предоставили ученым доступ к самой масштабной в мире базе геномных данных. Проект All of Us, реализуемый агентством, объединяет генетическую информацию и электронные медицинские записи участников, что делает его крупнейшей интегрированной базой такого рода.

— Объем данных исследовательской программы All of Us охватывает 747 тыс. участников, что делает ее крупнейшей в мире интегрированной базой геномных данных и электронных медицинских записей, — сказано в заявлении агентства.

Главная цель программы — развитие персонализированной медицины, где лечение подбирается с учетом индивидуальных генетических особенностей пациента. База данных включает свыше 1,3 млрд генетических вариаций, а также 747 тысяч опросников с информацией об условиях жизни участников.

В проекте задействованы жители всех 50 штатов США, включая пожилых людей, граждан с инвалидностью, представителей этнических и расовых меньшинств, а также жителей сельских районов. По данным NIH, доступ к All of Us бесплатный для всех ученых из исследовательских учреждений, прошедших процедуру регистрации.



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