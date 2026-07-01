В «Водоканале» заявили, что «фонтан» на Чистопольской в Казани не связан с их коммуникациями

Ранее в соцсетях распространили недостоверную информацию

Фото: Елизавета Пуншева

Аварийная ситуация, которая произошла накануне вечером, на ул. Чистопольской не связана с коммуникациями МУП «Водоканал» Казани. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

В казанском «Водоканале» также отметили, что по всем подобным вопросам можно обратиться к ним в организацию за уточнением информации, чтобы избежать распространения недостоверных данных.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировали «фонтан» высотой в несколько этажей. По словам автора поста, вода устремилась ввысь из-за прорыва трубы.

Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы над третьей очередью Кабана к 30 августа.

Никита Егоров