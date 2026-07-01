В «Водоканале» заявили, что «фонтан» на Чистопольской в Казани не связан с их коммуникациями
Ранее в соцсетях распространили недостоверную информацию
Аварийная ситуация, которая произошла накануне вечером, на ул. Чистопольской не связана с коммуникациями МУП «Водоканал» Казани. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
В казанском «Водоканале» также отметили, что по всем подобным вопросам можно обратиться к ним в организацию за уточнением информации, чтобы избежать распространения недостоверных данных.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировали «фонтан» высотой в несколько этажей. По словам автора поста, вода устремилась ввысь из-за прорыва трубы.
Ранее раис Татарстана Рустам Минниханов поручил завершить работы над третьей очередью Кабана к 30 августа.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».