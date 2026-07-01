В Казахстане начала действовать новая конституция

Одним из основных изменений стало преобразование двухпалатного парламента в однопалатный

В Казахстане начала действовать новая редакция конституции, поправки к которой были одобрены на референдуме 15 марта с результатом 87,15%. По данным Центральной избирательной комиссии, явка на голосовании составила 73,12%.

Одним из основных изменений стало преобразование двухпалатного парламента в однопалатный — курултай, который будет состоять из 145 депутатов, избираемых по партийным спискам. Выборы в новый законодательный орган запланированы на август 2026 года. Также новая конституция восстанавливает должность вице-президента Казахстана, заменив пост государственного советника.

В соответствии с новой редакцией, казахский язык остается государственным, в то время как русский язык будет использоваться в госучреждениях «наряду с казахским», вместо «наравне с казахским», как было ранее. Конституция также вводит строгий запрет на двойное и множественное гражданство и меняет требования для кандидатов на пост президента страны.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил отменить гражданство Штатов по рождению через законодательство.

Никита Егоров