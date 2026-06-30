Польша отказалась передавать Украине истребители МиГ-29

По словам министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш, ранее обсуждался вариант обмена самолетов на антидроновые технологии, однако реализовать договоренности не удалось

Польша не будет передавать Украине снимаемые с вооружения истребители МиГ-29. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью Polsat News.

По его словам, ранее обсуждался вариант обмена самолетов на антидроновые технологии, однако реализовать договоренности не удалось. Министр отметил, что украинская сторона изначально согласилась на такой подход, но впоследствии от его реализации отказалась.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года Варшава рассматривала возможность передачи МиГ-29 Киеву в рамках соответствующих договоренностей, однако окончательное решение принято не было.

29 июня армия России уничтожила два МиГ-29 воздушных сил Украины. Российские войска также атаковали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 141 районе.

Наталья Жирнова