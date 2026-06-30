Министр экономики России сообщил об «охлаждении» российского рынка труда

Так, на некоторых предприятиях машиностроения введены четырехдневная рабочая неделя или режим неполной занятости, что свидетельствует об избытке кадров

Фото: Динар Фатыхов

Российский рынок труда постепенно нормализуется, а соотношение вакансий и соискателей в различных отраслях приходит в равновесие. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, сообщает RT.

По словам министра, в отдельных сферах уже наблюдается снижение нагрузки. Так, на некоторых предприятиях машиностроения введены четырехдневная рабочая неделя или режим неполной занятости, что свидетельствует об избытке кадров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Максим Решетников также отметил, что экономика продолжает структурную перестройку, из-за которой отдельные предприятия, в том числе шахты с высокой себестоимостью добычи, сталкиваются с трудностями.

Напомним, что в Татарстане хотят ввести штраф за отказ устраивать инвалидов на зарезервированные рабочие места. Для юрлиц он составит от 10 до 30 тыс. рублей.

Наталья Жирнова