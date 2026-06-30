Министр экономики России сообщил об «охлаждении» российского рынка труда
Так, на некоторых предприятиях машиностроения введены четырехдневная рабочая неделя или режим неполной занятости, что свидетельствует об избытке кадров
Российский рынок труда постепенно нормализуется, а соотношение вакансий и соискателей в различных отраслях приходит в равновесие. Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников, сообщает RT.
По словам министра, в отдельных сферах уже наблюдается снижение нагрузки. Так, на некоторых предприятиях машиностроения введены четырехдневная рабочая неделя или режим неполной занятости, что свидетельствует об избытке кадров.
Максим Решетников также отметил, что экономика продолжает структурную перестройку, из-за которой отдельные предприятия, в том числе шахты с высокой себестоимостью добычи, сталкиваются с трудностями.
Напомним, что в Татарстане хотят ввести штраф за отказ устраивать инвалидов на зарезервированные рабочие места. Для юрлиц он составит от 10 до 30 тыс. рублей.
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