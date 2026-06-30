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Прайс-лист «Реального времени» на услуги по размещению агитационных материалов, посвященных выборам в Госдуму

17:55, 30.06.2026

Выборы в Госдуму состоятся 18—20 сентября 2026 года

Прайс-лист «Реального времени» на услуги по размещению агитационных материалов, посвященных выборам в Госдуму
Фото: Дарья Пинегина

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам в Государственную думу Российской Федерации, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

Агитационные баннеры

Наименование услугиРазмер баннераРотацияЦена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
1Баннер-транспарант на главной странице900х1001/4146 250
2Баннер в ленте новостей (1 позиция)300х250/300х1001/475 000
3Баннер-растяжка на главной странице600х2001/468 250

4

Баннер-небоскреб на главной странице300х5001/4107 250
5Баннер-небоскреб в рубрике «Аналитика» на главной странице300х5001/4107 250
6Баннер-небоскреб в рубрике «Спорт» на главной странице300х5001/4107250
7Баннер-транспарант внизу на главной странице900х1001/4146 250
8Изготовление баннера39 000

Фото и текстовые агитационные материалы

Наименование услугиОбъем публикации

Сроки размещения

Цена с учетом НДС (руб.)
1Размещение на сайте фоторепортажаДо 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 1000 знаковсутки142 500
2

Размещение на сайте статьи

До 10 000 знаковсутки146 250
3Размещение на сайте статьи, 9 позицияДо 10 000 знаковсутки124 500
4Размещение на сайте интервью6000—10000 знаковсутки146 250
5Размещение новости о кандидате в лентеДо 2000 знаковсутки45 000
6Размещение новости о кандидате в фиксированном месте лентыДо 2000 знаковбессрочно, фиксация на сутки65 000
7Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»До 10 000 знаков20 000
8Коэффициент за срочность1,2
9Изготовление и размещение видеорепортажа в «Картине дня»Сопровождается текстом до 1000 знаковсутки150 000

Дополнительные услуги

Наименование услугиЦена, с учетом НДС (руб.)

1

Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)100 000
2Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)4 000
3Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»1,5
4Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы Казани1,2

Реклама. realnoevremya.ru

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