Прайс-лист «Реального времени» на услуги по размещению агитационных материалов, посвященных выборам в Госдуму
Выборы в Госдуму состоятся 18—20 сентября 2026 года
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс на оказание услуг по размещению предвыборных агитационных материалов, посвященных выборам в Государственную думу Российской Федерации, которые состоятся 14 сентября 2025 года.
Агитационные баннеры
|№
|Наименование услуги
|Размер баннера
|Ротация
|Цена за одну неделю с учетом НДС (руб.)
|1
|Баннер-транспарант на главной странице
|900х100
|1/4
|146 250
|2
|Баннер в ленте новостей (1 позиция)
|300х250/300х100
|1/4
|75 000
|3
|Баннер-растяжка на главной странице
|600х200
|1/4
|68 250
4
|Баннер-небоскреб на главной странице
|300х500
|1/4
|107 250
|5
|Баннер-небоскреб в рубрике «Аналитика» на главной странице
|300х500
|1/4
|107 250
|6
|Баннер-небоскреб в рубрике «Спорт» на главной странице
|300х500
|1/4
|107250
|7
|Баннер-транспарант внизу на главной странице
|900х100
|1/4
|146 250
|8
|Изготовление баннера
|39 000
Фото и текстовые агитационные материалы
|№
|Наименование услуги
|Объем публикации
Сроки размещения
|Цена с учетом НДС (руб.)
|1
|Размещение на сайте фоторепортажа
|До 20 фото на сайте, сопровождается текстом до 1000 знаков
|сутки
|142 500
|2
Размещение на сайте статьи
|До 10 000 знаков
|сутки
|146 250
|3
|Размещение на сайте статьи, 9 позиция
|До 10 000 знаков
|сутки
|124 500
|4
|Размещение на сайте интервью
|6000—10000 знаков
|сутки
|146 250
|5
|Размещение новости о кандидате в ленте
|До 2000 знаков
|сутки
|45 000
|6
|Размещение новости о кандидате в фиксированном месте ленты
|До 2000 знаков
|бессрочно, фиксация на сутки
|65 000
|7
|Дублирование текстов в социальных сетях «Реального времени»
|До 10 000 знаков
|20 000
|8
|Коэффициент за срочность
|1,2
|9
|Изготовление и размещение видеорепортажа в «Картине дня»
|Сопровождается текстом до 1000 знаков
|сутки
|150 000
Дополнительные услуги
|№
|Наименование услуги
|Цена, с учетом НДС (руб.)
1
|Услуги фотосъемки мероприятия (до 100 обработанных фотографий)
|100 000
|2
|Покупка фото из архива редакции (за 1 фото)
|4 000
|3
|Коэффициент за размещение текста в фиксированном месте, в «Картине дня»
|1,5
|4
|Коэффициент за выезд журналиста к клиенту за пределы Казани
|1,2
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