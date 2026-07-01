Сегодня в Татарстане ожидается до +26 градусов
Утром местами туман, днем в отдельных восточных районах гроза, град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами небольшой и умеренный дождь, в отдельных восточных районах сильный. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром местами туман, днем в отдельных восточных районах гроза, град. Ветер северо-западный 6—11 м/с, местами порывами 15—20 м/с. Температура составит от +21 до +26 градусов.
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