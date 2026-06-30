Минтруд: перечень недоступных для женщин профессий сократился в четыре раза

В министерстве отметили, что ранее ограничения были связаны с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда

Фото: Роман Хасаев

В России список профессий, запрещенных для женщин, сократился более чем в четыре раза. Об этом сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

По ее словам, пересмотр перечня стал возможен благодаря развитию современных технологий, цифровизации и внедрению более безопасных условий труда. В результате женщины получили возможность работать по ряду специальностей, которые ранее считались недоступными, в том числе на автоматизированных линиях в горнодобывающей промышленности.

Баталина отметила, что ранее ограничения были связаны с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда. Она также сообщила, что в России уже появилась первая женщина — машинист грузового локомотива.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что каждое третье новое фермерское хозяйство в ПФО открывает женщина. С января 2025 года по май 2026 года в округе было создано почти 5 тысяч новых агробизнесов.

Наталья Жирнова