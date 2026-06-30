Украина заказала у Rheinmetall десятки тысяч артиллерийских боеприпасов
Общая стоимость соглашения оценивается в несколько десятков миллионов евро и будет отражена в отчетности за второй квартал 2026 года
Немецкий оборонный концерн Rheinmetall сообщил о получении многомиллионного заказа от Украины на поставку артиллерийских боеприпасов большой дальности. Об этом сообщает РИА «Новости».
Известно, в пресс-релизе компании говорится, что контракт включает несколько десятков тысяч 155-миллиметровых снарядов и метательных зарядов. Общая стоимость соглашения оценивается в несколько десятков миллионов евро и будет отражена в отчетности за второй квартал 2026 года.
Производством боеприпасов займется испанское подразделение Rheinmetall Expal Munitions. В компании уточнили, что поставляемые снаряды и заряды уже используются в ряде стран НАТО.
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