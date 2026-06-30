В МВД России напомнили о сроках замены паспорта
Речь идет о предоставлении данных и личных фото для выдачи или замены документа
Россияне, достигшие возраста 20 или 45 лет, должны подать документы и фотографии для получения или замены паспорта в течение 90 дней. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.
— Документы и личные фотографии для выдачи или замены паспорта при достижении 20-летнего и 45-летнего возраста должны быть представлены гражданином Российской Федерации не позднее чем через 90 календарных дней после наступления указанных событий, — говорится в сообщении.
В МВД также подчеркнули, что граждане обязаны бережно хранить свои паспорта. В случае утраты или кражи паспорта на территории России необходимо незамедлительно сообщить об этом в МВД России.
Ранее сообщалось, что в Европе хотят ужесточить выдачу виз гражданам.
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