В Татарстане состоялась премьера тревел-шоу с ветеранами СВО
После возвращения к мирной жизни Ильдар Карюков и Алмаз Оморов отправились в поездку, чтобы заново открыть для себя и зрителей малую родину
В Татарстане состоялась премьера тревел-шоу «Простые истины». Оно посвящено путешествию ветеранов СВО по родному Татарстану.
После возвращения к мирной жизни Ильдар Карюков и Алмаз Оморов отправились в поездку, чтобы через личные истории, встречи с людьми и местные легенды заново открыть для себя и зрителей малую родину. Первый выпуск посвящен Елабуге.
Шоу было снято при поддержке ИРИ. Автором проекта выступил казанский режиссер, выпускник Мастерской новых медиа Артем Семенов.
Напомним, в Татарстане 72% участников спецоперации, вернувшихся с фронта, смогли устроиться на работу. Ветеранам СВО и их детям предлагают льготные условия для обучения по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.
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