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В Татарстане состоялась премьера тревел-шоу с ветеранами СВО

17:10, 30.06.2026

После возвращения к мирной жизни Ильдар Карюков и Алмаз Оморов отправились в поездку, чтобы заново открыть для себя и зрителей малую родину

В Татарстане состоялась премьера тревел-шоу с ветеранами СВО
Фото: обложка шоу

В Татарстане состоялась премьера тревел-шоу «Простые истины». Оно посвящено путешествию ветеранов СВО по родному Татарстану.

После возвращения к мирной жизни Ильдар Карюков и Алмаз Оморов отправились в поездку, чтобы через личные истории, встречи с людьми и местные легенды заново открыть для себя и зрителей малую родину. Первый выпуск посвящен Елабуге.

обложка шоу

Шоу было снято при поддержке ИРИ. Автором проекта выступил казанский режиссер, выпускник Мастерской новых медиа Артем Семенов.

Напомним, в Татарстане 72% участников спецоперации, вернувшихся с фронта, смогли устроиться на работу. Ветеранам СВО и их детям предлагают льготные условия для обучения по программам высшего, среднего и дополнительного профессионального образования.

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