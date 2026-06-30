Путин посетил церемонию прощания с экс-министром обороны Сергеем Ивановым

Президент России возложил цветы и кратко пообщался с членами семьи

Президент России Владимир Путин посетил Центральную клиническую больницу, где прошла церемония прощания с бывшим министром обороны и экс-главой администрации президента Сергеем Ивановым, и возложил цветы к его могиле. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

— Владимир Путин присутствовал на церемонии прощания с Сергеем Борисовичем Ивановым в Центральной клинической больнице. Он возложил цветы и кратко пообщался с членами семьи, — рассказал Песков журналистам, чьи слова приводит РИА «Новости».

Напомним, что Иванов умер в возрасте 73 лет 26 июня. Его похоронят на Троекуровском кладбище.



Никита Егоров