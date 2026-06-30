За неуплату членских взносов в СНТ могут арестовать банковские карты

Эксперт по ЖКХ рассказал, что СНТ может начислять пени и обращаться в суд, а после судебного решения дело передают приставам

Фото: Динар Фатыхов

За неуплату членских взносов в садоводческих товариществах могут арестовать банковские карты. Если владелец участка не платит взносы, СНТ начисляет пени и вправе обратиться в суд, рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

— Когда суд принимает решение в пользу СНТ, в дело включаются судебные приставы, передает его слова RT.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По словам эксперта, СНТ не может изъять участок за неуплату взносов — право собственности сохраняется. Но при долге от 3 тыс. рублей приставы имеют право ограничить сделки с недвижимостью. Пока долг не погашен, владелец сможет только пользоваться дачей, но не распоряжаться ею.

Ранее сообщалось, что за 6 месяцев 2026 года судебные приставы Татарстана получили 800 жалоб от граждан на действия коллекторов и оштрафовали коллекторские агентства на 3,8 млн рублей.

Вадим Вахрушев