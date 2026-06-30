В Татарстане учредили почетный знак для волонтеров

Раис республики Рустам Минниханов подписал указ о награде «За вклад в развитие добровольчества»

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о создании почетного знака «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан». Соответствующий документ появился на официальном сайте раиса республики.

— Почетный знак «За вклад в развитие добровольчества (волонтерства) в Республике Татарстан» (далее — Почетный знак) является формой поощрения лиц, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность в Республике Татарстан, — сказано в документе.



Почетный знак представляет собой золотой медальон диаметром 20 мм с изображением ладоней, образующих чашу, и цветка тюльпана с фианитом в центре. Надписи на медальоне выполнены на русском и татарском языках. Вместе со знаком вручается именное удостоверение в бордовой обложке.

Претендовать на награду могут добровольцы со стажем работы не менее пяти лет (исключение сделано для помогающих участникам боевых действий). Ходатайства о поощрении подают организации и госорганы через Межведомственный совет по развитию добровольчества.



Ранее раис Татарстана утвердил эту награду в октябре 2025 года.

Вадим Вахрушев