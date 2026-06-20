Праздник Сабантуй в поселке Мирном

В поселке Мирном прошло центральное празднование Сабантуя. Здесь развернулись 11 национальных подворий районов Татарстана, выступили более 2 тысяч артистов, а главным событием стал театрализованный пролог. Площадку посетили раис Татарстана и мэр Казани, которые осмотрели подворья и поздравили собравшихся. Гостей встречали угощениями, народными играми, борьбой корэш и яркой концертной программой.
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