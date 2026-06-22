Совкомбанк объявляет о начале сотрудничества и запуске совместной программы автокредитования с брендом VOLGA

Ставка от 0,01% и дифференцированный график для снижения платежа в первые годы

Фото: предоставлено ПАО "Совкомбанк"

Клиенты смогут воспользоваться специальными условиями на покупку автомобилей VOLGA, включая кредитные решения со ставкой от 0,01%. Одним из ключевых преимуществ станет уникальный продукт с дифференцированной ставкой, который позволяет снизить ежемесячный платеж в первые один-два года по сравнению с классическим автокредитом и сделать покупку нового автомобиля еще более комфортной для клиента.

«Совкомбанк обладает богатым опытом работы с отечественным автопромом и готов предоставить будущим клиентам VOLGA современные финансовые решения, отвечающие ожиданиям самой требовательной аудитории. Уверены, что наше сотрудничество будет способствовать повышению доступности автомобилей бренда и, как следствие, укреплению отечественного производственного потенциала, развитию промышленной инфраструктуры и поддержке национальной инициативы по импортозамещению в автомобилестроении»,— отметил старший управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.

Сотрудничество Совкомбанка и VOLGA будет охватывать розничный и корпоративный сегменты. Помимо кредитных решений для частных клиентов, стороны планируют развивать предложения для бизнеса и участвовать в формировании специальных привилегий для клиентов бренда в рамках программы VOLGA КЛУБ.

Проект VOLGA — это комплексная программа по выводу на рынок нового российского автомобиля, основанная на сочетании современных международных технологий, глубокой локализации и развитии отечественной инженерной школы. Производство развернуто на высокотехнологичной площадке в Нижнем Новгороде, где ранее выпускались автомобили Skoda и Volkswagen. Максимальная мощность завода составляет 110 000 автомобилей в год. Стратегическая цель — поэтапное формирование собственного оригинального модельного ряда. На первом этапе VOLGA представлена тремя моделями — флагманским кроссовером VOLGA К50, седаном бизнес-класса VOLGA C50 и универсальным кроссовером К40. Cтарт продаж автомобилей VOLGA состоялся 19 июня 2026 года.

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