Федеральное признание: ЖК «Васильевский остров» от ТОЧНО стал финалистом премии Urban Awards 2026

Ежегодная премия Urban Awards отмечает проекты, соответствующие строгим критериям качества, безопасности и архитектуры

Фото: предоставлено пресс-службой ГК "ТОЧНО"

ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО (владелец — бизнесмен Николай Амосов) стал финалистом престижной премии Urban Awards. Уникальный город-курорт в 30 минутах от центра Казани претендует на звание лучшего регионального жилого комплекса в Приволжском федеральном округе.

Urban Awards — ежегодная премия, которая отмечает проекты, соответствующие самым строгим критериям качества, безопасности, архитектуры и уровня жизни. В 2026 году экспертное жюри рассмотрело более 300 заявок от девелоперов из 45 регионов России — от Калининграда до Владивостока.

ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО претендует на победу в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ПФО». Масштабный проект на 10 тыс. жителей девелопер №1 по надежности в России возводит в Зеленодольском районе в партнерстве с банком ДОМ.РФ*. Это один из крупнейших проектов в Республике Татарстан и ключевой драйвер развития программы «Большой Зеленодольск», которая войдет в Казанскую агломерацию.

На территории 88 га создадут полноценный городской центр с жилыми кварталами, образовательной, спортивной и коммерческой инфраструктурой — комплексный подход позволил проекту выйти в финал престижной отраслевой премии. Здесь построят 64 жилых дома высотой от 6 до 14 этажей.

Также в «Васильевском острове» появятся школа, два детских сада, детско-взрослая поликлиника, фитнес-клуб и термальный комплекс. Главной особенностью станет собственное озеро — первое в истории компании — площадью 8,8 тыс. кв. м с круглогодичной инфраструктурой.

Особое внимание ГК ТОЧНО уделяет созданию качественной экосистемы: объем озеленения в ЖК «Васильевский остров» в 1,5 раза превышает установленные нормативы — составляет 30 га. Уникальная концепция «зеленых рукавов» позволила грамотно зонировать пространство, что обеспечит жителям исключительный уровень тишины и приватности.

Проект возводится опережающими темпами — 18 литеров комплекса готовы на 50% всего спустя год после запуска. Запланировано, что первые резиденты получат ключи от квартир в следующем году. Завершить строительство всего комплекса планируют в 2032 году.

Итоги Urban Awards будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдет 17 июня 2026 г. в рамках форума недвижимости Движение.

