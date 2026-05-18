Татарстанским лыжникам Коростелеву и Непряевой дадут звание мастеров спорта международного класса
Об этом рассказала Елена Вяльбе
Татарстанским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой дадут звание мастеров спорта международного класса, сообщила на отчетно-выборной конференции Федерации лыжных гонок России ее глава Елена Вяльбе.
— Савелий Коростелев и Дарья Непряева находятся в статусе оформления звания мастера спорта международного класса, — цитирует ее ТАСС.
В прошедшем сезоне спортсмены приняли участие на этапах Кубка мира и в Олимпиаде в нейтральном статусе.
