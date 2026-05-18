Татарстанским лыжникам Коростелеву и Непряевой дадут звание мастеров спорта международного класса

21:25, 18.05.2026

Об этом рассказала Елена Вяльбе

Фото: скриншот из видео «Дарья Непряева | Лыжные гонки | Олимпиада-2026 | Профайл» с канала «Okko Спорт»

Татарстанским лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой дадут звание мастеров спорта международного класса, сообщила на отчетно-выборной конференции Федерации лыжных гонок России ее глава Елена Вяльбе.

— Савелий Коростелев и Дарья Непряева находятся в статусе оформления звания мастера спорта международного класса, — цитирует ее ТАСС.

предоставлено федерацией лыжных гонок Татарстана

В прошедшем сезоне спортсмены приняли участие на этапах Кубка мира и в Олимпиаде в нейтральном статусе.

Галия Гарифуллина

