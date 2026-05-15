Стенд СМУ-88 посетили Марат Хуснуллин и Ирек Файзуллин

Делегация оценила голографическую модель ЖК «Адали»

Фото: предоставлено пресс-службой СМУ-88

Генеральный директор группы компаний «СМУ-88» Наиль Галеев презентовал вице-премьеру России Марату Хуснуллину и главе Минстроя России Иреку Файзуллину голографическую модель ЖК «Адали». Она стала ключевым элементом стенда девелопера на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: КазаньФорум-2026».

Марат Хуснуллин поинтересовался востребованностью проекта и его темпами продаж. Делегация высоко оценила инновационный подход компании к презентации жилых проектов.

Технологии виртуальной реальности позволяют рассмотреть проект с высоты птичьего полета, увидеть детализированные фасады, планировки квартир, паркинг, благоустройство двора, анимацию людей и машин. Проект можно масштабировать по своему усмотрению от уровня района до интерьера отдельной квартиры, а также менять обзор в зависимости от времени суток.

Главным украшением стенда стала композиция из почти 3 000 цветов в виде логотипа СМУ-88. Для ее создания понадобилось 1 000 эквадорских роз, 800 гвоздик, 800 альстромерий и 80 гортензий. Общий вес конструкции достигает одной тонны.

«Адали» — проект бизнес-класса, состоящий из трех домов переменной этажности — от 10 до 24 этажей. ЖК строится в Советском районе Казани, на улице Аделя Кутуя, рядом с метро «Горки». Строгая геометрия и композитные панели в фасаде отсылают к промышленному прошлому этой части города, а яркая цветовая палитра, сочетающая оранжевый и темно-серый, создает визуальный акцент. Автор концепции комплекса — руководитель архитектурного отдела бюро AD Project Антон Горбатых. Инфраструктура комплекса, помимо спортивных и детских площадок, включает коворкинг-зону, кинопатио с проектором и зоны отдыха. В холлах появятся зоны ожидания курьера и вызова такси, колясочные, лапомоечные, консьерж-сервис, а попасть в дома можно будет по Face ID или электронному пропуску. Впервые в проекте СМУ-88 появится спортивная станция, в которой жители смогут хранить свое спортивное снаряжение или воспользоваться инвентарем от застройщика.

