Банк ЗЕНИТ на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский Мир: КазаньФорум 2026»

Гости форума смогут оформить исламскую дебетовую карту и получить консультацию эксперта РЦИЭФ

Банк ЗЕНИТ примет участие в XVII Международном экономическом форуме «Россия — Исламский Мир: КазаньФорум 2026» (18+) — представит свой стенд на Международной выставке Russia & Islamic World Cooperation Expo, а также поделится экспертизой в сфере партнерского финансирования в рамках деловой программы.

На стенде банка гости форума подробнее познакомятся с принципами партнерских финансов, смогут оформить исламские банковские продукты и получить консультацию профильных специалистов, среди которых эксперт Российского центра исламской экономики и финансов (РЦИЭФ) при Российском исламском университете.

14 мая в рамках сессии «Партнерские финансы в России: опыт бизнеса и перспективы развития» в треке по исламским финансам и инвестициям советник правления Банка ЗЕНИТ Венера Тлеулиева поделится опытом компании в сфере исламского банкинга. Она расскажет о принципах, на которых строится это направление в ЗЕНИТе, актуальных результатах и вызовах, а также поделится видением и планами по развитию исламских продуктов в банке.

С ноября 2024 года Банк ЗЕНИТ является участником эксперимента по партнерскому финансированию Банка России. Сегодня в продуктовую линейку банка входят исламская дебетовая карта для частных клиентов, пакет услуг «Исламский» с корпоративной картой для бизнеса, дебетовая карта и стратегия доверительного управления капиталом «Нур» для клиентов персонального банковского обслуживания.

«Россия — Исламский мир: КазаньФорум» — один из крупнейших международных форумов, ключевая площадка экономического взаимодействия Российской Федерации и стран исламского мира. В рамках форума с 12 по 17 мая проходит деловая программа, на которой укрепляются торгово-экономические, научно-технические, социальных и культурных связи между государствами-партнерами.

