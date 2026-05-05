Количество аварий на сетях ЖКХ в России уменьшилось почти на треть

Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Муценек

Количество аварий на сетях ЖКХ в России уменьшилось почти на треть. Об этом заявил ТАСС статс-секретарь, заместитель министра строительства и ЖКХ Юрий Муценек.

— За 2025 год по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» построено и реконструировано более 1 300 объектов, тепло— и водоснабжения, водоотведения. Количество аварий на сетях сократилось на 30%. Работа в этом направлении продолжается, — сказал он.

Напомним, в апреле на сессии Казгордумы подняли вопрос о низком исполнении в городе расходов по ЖКХ.

— Как можно объяснить крайне низкое исполнение расходов по ЖКХ — всего 66,9% от плана, притом что это одна из самых чувствительных для жителей сфер? И почему по жилищному хозяйству исполнение составило даже 57,9%, по капитальному хозяйству — вообще 3,8%, а по благоустройству — 75,1%? — поинтересовался депутат Петр Королев.



Начальник финансового управления исполкома Казани Ирек Мухаметшин заявил, что низкое исполнение носит технический характер. «Есть значительный объем переходящих контрактов», — добавил он.



Галия Гарифуллина