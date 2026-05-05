Угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили

08:30, 05.05.2026

Об этом сообщается в приложении МЧС

Фото: скриншот приложения МЧС

Угрозу атаки БПЛА на Казань и Зеленодольск отменили. Информацию опубликовали в приложении МЧС.

Об отбое воздушной тревоги сообщили также по громкоговорителю.

— Внимание, граждане! Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной тревоги. Угроза воздушного нападения противника миновала, — говорилось в сообщении.

В течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили БПЛА. В республике вводили режимы ракетной и беспилотной опасности: первый был снят в 02:34, второй на данный момент продолжает действовать. В Казани и Зеленодольске объявляли угрозу атаки БПЛА, в столице были слышны сирены. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно закрыты.

Галия Гарифуллина

