В Татарстане с начала года на производстве погибли 27 человек

Наиболее травмоопасные отрасли — обрабатывающее производство, транспорт и строительство

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Татарстане зарегистрировали 63 несчастных случая на производстве, из которых 27 оказались смертельными. Еще 36 происшествий отнесены к тяжелым случаям, повлекшим серьезные последствия. Об этом на пресс-конференции сообщила министр труда республики Эльмира Зарипова.

— За три месяца мы получили 63 сообщения о несчастных случаях на производстве. К сожалению, 27 из них — это смертельные случаи на производстве, — сказала Зарипова. Она уточнила, что часть материалов по происшествиям находится в стадии расследования.

Наиболее частой причиной производственного травматизма в республике остается падение с высоты. — Вот 56% несчастных случаев связаны с тем, что работник упал с высоты при производстве работ, — заявила Зарипова. Среди других причин она назвала воздействие движущихся и вращающихся предметов, а также обрушения и обвалы земли.

Наиболее травмоопасными отраслями в Татарстане остаются обрабатывающее производство, транспорт и строительство. Кроме того, в этом году в сфере охраны труда возбудили 51 уголовное дело. Также провели 82 проверки предприятий и выдали 156 предписаний.

Ариана Ранцева