Банк ЗЕНИТ представил свой опыт роста в сегменте автокредитования на «ФинАвто-2026»

Выдачи автокредитов выросли на 93% при общем снижении рынка на 25%

Начальник управления автокредитования Банка ЗЕНИТ Мария Пашкова выступила на форуме автобизнеса «ФинАвто-2026. Финансовые инструменты авторынка» с докладом о том, как устроен рынок автокредитования и какие есть ограничения. В рамках панельной дискуссии участники обсудили ключевые вызовы и возможности рынка, развитие сегмента автомобилей с пробегом и цифровизацию автокредитования.

В своем выступлении Мария Пашкова отметила, что Банк ЗЕНИТ показывает уверенный рост даже на фоне общего охлаждения рынка. Если по итогам 2025 года продажи автомобилей в России снизились на 1% год к году, а выдачи автокредитов в целом по рынку — на 25%, то в Банке ЗЕНИТ объем выдач автокредитов, напротив, вырос на 93%.

Отдельное внимание на форуме было уделено сегменту автомобилей с пробегом. Сегодня именно он формирует основную часть рынка: в 2025 году на подержанные автомобили пришлось 83% всех продаж легковых автомобилей в России. В ЗЕНИТе этот сегмент занимает сильные позиции: 80% выданных автокредитов пришлись именно на автомобили с пробегом.

Высокие позиции Банка ЗЕНИТ подтверждаются и независимыми рейтингами. По итогам 2025 года автокредит «Автомобиль с пробегом» занял второе место в рейтинге финансового портала «Выберу.ру» среди программ кредитования подержанных автомобилей.

Такой результат в банке связывают с гибким подходом к клиенту и с понятной, конкурентной продуктовой моделью. Банк ЗЕНИТ предлагает кредитование сроком до 10 лет без первоначального взноса, а также активно развивает цифровые процессы — от интеграции с сервисами госуслуг до автоматических решений по автокредитам, доля которых уже достигает 95%.

