«Нефтяные вести» — в топ-5 по версии «Медиалогии»

Корпоративная газета компании «Татнефть» «Нефтяные вести» вошла в топ-5 самых цитируемых медиаресурсов отрасли ТЭК за I квартал 2026 года по версии «Медиалогии»

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 109 тыс. наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Период исследования: с 1 января по 31 марта 2026 года. Основой для построения стал индекс цитируемости «Медиалогии».

Чаще всего федеральные и республиканские СМИ в начале года цитировали материалы еженедельной газеты «Татнефти» о научно-исследовательском центре ООО «НПО ТН-Биотех», цифровом эксперте компании «Гуру», победе аспиранта ВШН Руслана Талибуллина в конкурсе «Инновация года РТ» с новым способом очистки бурового раствора. Также коллег заинтересовали масштабный проект компании по созданию уникального геопарка международного значения в Лениногорском районе, вклад специалистов «Татнефти» в исследование археологических объектов Билярского заповедника, новинки композитного предприятия, присуждение Госпремии РТ в области науки и техники представителям «Татнефти», закупка нового оборудования в перинатальном центре Альметьевска и др.

«Мы считаем принципиально важным выстраивать честный, понятный и регулярный диалог с обществом, партнерами, сотрудниками и регионами присутствия. Открытость формирует доверие, а доверие всегда является основой устойчивого развития», — подчеркнула начальник управления информационной политики «Татнефти» Айгуль Алпарова.

«Нефтяные вести» (16+) издаются с августа 1949 года (до 1993 года под названием «Нефтяник Татарии», до 2005 года — «Нефтяник Татарстана»). Авторами публикаций являются сотрудники, проживающие не только на Юго-Востоке Татарстана, но и в Казани, Москве, Тольятти и других городах России. Несмотря на бурное развитие массмедийных коммуникаций в интернете, подписной тираж бумажного варианта газеты превышает 11 тысяч экземпляров. А на электронных ресурсах «Татнефти» количество читателей еще больше.