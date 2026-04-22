СМУ-88 запускает покупку недвижимости в лизинг
Теперь юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) могут приобрести недвижимость группы компаний «СМУ-88» в лизинг
Программа позволяет оформить жилое или коммерческое помещение, а также паркинг на комфортных условиях и с налоговыми преимуществами.
Лизинг недвижимости — это финансовый инструмент, представляющий собой долгосрочную аренду имущества с правом последующего выкупа. Он позволяет компании или ИП использовать недвижимость сразу после заключения договора, выплачивая ежемесячные платежи, аналогичные арендным. По окончании договора и при выполнении его условий объект переходит в собственность лизингополучателя.
Условия лизинга рассчитываются индивидуально, исходя из финансовых показателей компании. Среди преимуществ этой формы оплаты — минимальный аванс от 10%, возможность учитывать платежи по лизингу в расходах и снижать налог на прибыль, гибкие сроки и условия договора, а также фиксированные ежемесячные платежи без скрытых комиссий.
Например, с использованием лизинга можно приобрести коммерческое помещение в сданной первой очереди ЖК «Яналиф», площадью 123,72 м² и потолками до 4,9 м. При такой сделке на налогах можно сэкономить около 52 млн рублей.
Программа действует на объекты компании со сроком ввода в эксплуатацию до двух лет, а также на сданные дома в ЖК «Вознесенский квартал», «Адали», «Яналиф» (1-я, 2-я и 3-я очереди), «Минтимер» (1-я очередь), «Крыловка Парк» и «Атлантис Делюкс» (пентхаус).
Справка
Программа доступна для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Лизинг на объекты недвижимости застройщика предоставляет ООО «Лизинг-Трейд». Условия лизинга рассчитываются персонально для каждой компании и ИП. Уточнить детали и получить расчет под вашу отчетность можно в офисе продаж или по телефону: +7 (843) 218-12-18. Застройщики: ООО СЗ «СМУ 88». ООО СЗ «ПСК СМУ88». ООО СЗ «СМУ88 Девелопмент». ООО СЗ «СК СМУ88». ООО СЗ «СМУ 88 Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».