Генпрокуратура признала нежелательной деятельность школы и университета

Учреждения открыто выражают солидарность Украине

Фото: Татьяна Демина

Генпрокуратура России признала деятельность американских образовательных учреждений Tufts University* и The Fletcher School of Law and Diplomacy* нежелательной на территории страны, говорится в заявлении ведомства.

По данным надзорного органа, с начала спецоперации «университет и школа из научных центров трансформировались в инструмент антироссийской пропаганды». Представители Генпрокуратуры подчеркнули, что учреждения открыто выражают солидарность Украине и проводят мероприятия, на которых распространяют недостоверную информацию о России.

Tufts University* — частный исследовательский университет в штате Массачусетс, основанный в 1852 году. The Fletcher School of Law and Diplomacy* — старейшая в США школа права и дипломатии, входящая в структуру Tufts University*. Учебное заведение готовит специалистов в области международных отношений, госуправления и права, имеет связи с правительственными и неправительственными организациями США и других стран.



Рената Валеева