Банк ЗЕНИТ зафиксировал рост дохода по ключевым направлениям МСБ

В прошлом году банк продолжил активное развитие МСБ по таким направлениям, как кредитование, транзакционный бизнес и электронные банковские гарантии. Так, суммарные активы под риском увеличились на 57%, а средства клиентов выросли на 7% по сравнению с годом ранее.

«Банк для бизнеса — это не просто финансовое учреждение, это надежный партнер, который поддерживает развитие и процветание каждого клиента. Мы понимаем потребности бизнеса и стараемся быть максимально вовлеченными в их повседневную деятельность, предлагая индивидуальные решения и профессиональную поддержку на каждом этапе», — отметил руководитель блока МСБ Банка ЗЕНИТ Дмитрий Дьяков.

МСБ — одно из ключевых направлений развития бизнеса для Банка ЗЕНИТ. Компания продолжает оказывать активную поддержку этому сегменту предпринимательства, участвует в государственных программах и остается надежным партнером для клиентов.

