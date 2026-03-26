Челнинский суд продлил арест экс-мэру Нижнекамска Муллину

Экс-глава предоставлял фиктивные документы об исполнении контрактов местным предпринимателям

Городской суд Челнов продлил срок содержания под стражей до 3 июня экс-главе Нижнекамского района Татарстана Рамилю Муллину. Его обвиняли в превышении должностных полномочий, пишут «Челнинские известия».

Бывшего руководителя арестовали в декабре 2025 года. В суде Муллин просил назначить ему домашний арест, однако его доводы посчитали не убедительными.

По версии следствия, экс-глава, действуя в сговоре с другими лицами, предоставлял фиктивные документы об исполнении контрактов местным предпринимателям. Тем самым он причинил ущерб исполкому Нижнекамского района на сумму больше 24 млн рублей и региональной организации ДОСААФ на сумму более 11 млн рублей.

Ранее сообщалось, как экс-мэр Нижнекамска пытался добиться смягчения ареста.

Никита Егоров