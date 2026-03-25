В Татарстане начали весенние ледовзрывные работы на реках

Военные инженеры и МЧС провели первые взрывы льда на Тойме, используя более 31 кг взрывчатки для защиты населенных пунктов

В Татарстане военнослужащие Казанского высшего военного танкового училища совместно с МЧС России и другими службами провели взрывные работы на реках для предотвращения негативных последствий половодья, сообщает МЧС Татарстана.

Сегодня подрывы льда прошли на двух участках реки Тоймы у города Менделеевска. Русло реки извилистое и пока покрыто льдом. При бурном таянии снега река может представлять угрозу для населенного пункта.

Для проведения работ подрывники пробурили шурфы во льду, заложили более 31 килограмма взрывчатых веществ и осуществили три взрыва на площади 150 кв. метров. Такие мероприятия способствуют безопасному прохождению воды во время половодья.

В этом году поступило шесть заявок на проведение ледовзрывных работ из муниципальных районов республики. Мониторинг уровня воды ведут специалисты Управления по гидрометеорологии и 113 гидрологических постов, а Центр управления в кризисных ситуациях МЧС держит паводковую обстановку под контролем.

Ариана Ранцева