В Татарстане разработали умную скважинную камеру для геологов

Устройство работает при температуре до 105°C и передает видео из скважины в реальном времени со скоростью 15 кадров в секунду

Предприятие Татарстана разработало и выпустило умную скважинную камеру для геологических исследований. Как отмечается, это первое подобное устройство, созданное в России. Об этом сообщает Минпромторг Татарстана.

Аппарат способен работать при температуре до 105°C и передавать видеопоток по кабелю в реальном времени со скоростью 15 кадров в секунду. Это позволяет геологам визуально оценивать состояние стенок скважины, выявлять повреждения и определять качество вскрытия пласта.

Сообщается, что аналогичную аппаратуру в России в настоящее время больше никто не производит.

Разработку представила компания «ТНГ-Групп», которая работает в сфере геофизических исследований. Компания выполняет исследования как в России, так и за рубежом — от геолого-технологических работ во время бурения до сложного каротажа в действующих скважинах.

Разработки ведутся в собственном Научно-техническом управлении компании, которое занимается созданием и внедрением технологий в нефтяной геофизике.

Ариана Ранцева