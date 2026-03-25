«Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарства

Перечень препаратов и условия их продажи определит правительство

В России могут расширить перечень услуг, доступных в отделениях почтовой связи. Согласно инициативе, «Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарственные препараты в своих отделениях. Об этом сообщило Минцифры России.

Отмечается, что такая мера особенно важна для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, где доступ к аптечным пунктам может быть ограничен. Перечень препаратов, которые разрешат к продаже, а также условия их реализации в отделениях почтовой связи должно определить правительство.

Кроме того, предусматривается возможность привлечения сторонних компаний и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Предполагается, что это позволит расширить логистические возможности почтового оператора.

Ариана Ранцева