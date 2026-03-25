«Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарства
Перечень препаратов и условия их продажи определит правительство
В России могут расширить перечень услуг, доступных в отделениях почтовой связи. Согласно инициативе, «Почта России» сможет продавать безрецептурные лекарственные препараты в своих отделениях. Об этом сообщило Минцифры России.
Отмечается, что такая мера особенно важна для жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов, где доступ к аптечным пунктам может быть ограничен. Перечень препаратов, которые разрешат к продаже, а также условия их реализации в отделениях почтовой связи должно определить правительство.
Кроме того, предусматривается возможность привлечения сторонних компаний и индивидуальных предпринимателей для доставки коммерческих посылок. Предполагается, что это позволит расширить логистические возможности почтового оператора.
Ранее «Реальное время» писало, что глава Минздрава РТ прокомментировал проблемы в выдаче льготных лекарств в республике.
