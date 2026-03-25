В Татарстане 21-летний водитель погиб в ДТП, его легковушка сгорела

Водитель съехал в кювет и наехал на опору ж/д моста

В Елабужском районе Татарстана 21-летний водитель LADA погиб в ДТП. Авария произошла 24 марта, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.

— По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и наехал на опору ж/д моста, — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Согласно опубликованным фото, машина сгорела.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Татарстане камеры стали фиксировать использование телефонов за рулем.

Никита Егоров