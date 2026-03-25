В Татарстане 21-летний водитель погиб в ДТП, его легковушка сгорела
Водитель съехал в кювет и наехал на опору ж/д моста
В Елабужском районе Татарстана 21-летний водитель LADA погиб в ДТП. Авария произошла 24 марта, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции республики.
— По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость, съехал в кювет и наехал на опору ж/д моста, — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия. Согласно опубликованным фото, машина сгорела.
На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Татарстане камеры стали фиксировать использование телефонов за рулем.
