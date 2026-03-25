Татарстанцам объяснили, как вернуть билеты по отмененному ледовому шоу «Щелкунчик»

При отказе вернуть деньги за билеты покупателям рекомендовали обращаться в Роспотребнадзор

Управление Роспотребнадзора по Татарстану готово помочь обладателям билетов по отмененному ледовому шоу «Щелкунчик на льду с симфоническим оркестром». Как сообщили в пресс-службе ведомства, в Управление продолжают поступать соответствующие обращения граждан. Напомним, что выступление должно было состояться 12 декабря 2025 года в Казани.

— В соответствии с положениями законодательства о защите прав потребителей организатор концерта (ООО «ЛС» (ИНН 9705141166, юридический адрес: 115184, г. Москва, наб. Озерковская, д. 12, помещение 7 этаж 1) не вправе в одностороннем порядке отменить мероприятие или изменить дату его проведения. При нарушении срока проведения мероприятия потребители вправе требовать вернуть уплаченные за билеты деньги в полном объеме, а также возместить причиненные убытки (например, в размере сервисного сбора, уплаченного при оформлении билетов, комиссии за перевод денежных средств, удержанной при оплате билета, расходы на проезд до города проведения мероприятия и др.), — говорится в сообщении.

При этом организатор вправе предусмотреть порядок возврата потребителям денежных средств путем обращения к агенту, реализовавшему билет.

— Предлагаем потребителям, чьи права были нарушены, первую очередь обратиться к организатору, а также к агенту, у которого приобретены билеты, с требованиями о возврате стоимости билетов и возмещении причиненных убытков (бланк заявления прилагается). Заявления отправляются организатору и агенту, реализовавшему билет (например: ООО «Кассир.ру», ООО «Тикетсклауд», Яндекс сервис и др.), тоже по юридическому адресу заказными письмами с отслеживанием о вручении. Почтовые квитанции и уведомления следует сохранять, — отметили в ведомстве.

Отмечается, что деньги должны вернуть потребителям в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования (ст. 34 Единых правил в области защиты прав потребителей, утв. Декретом Высшего Госсовета от 06.12.2024 №6).

В случае отказа вернуть денежные средства в добровольном порядке либо отсутствия ответа на заявления покупатели могут обратиться в Управление Роспотребнадзора по Татарстану с имеющимися документами (билеты, чеки и так далее). Обращение ведомству следует направить в электронной форме на официальном сайте или в письменным виде по адресу: 420111, г. Казань, ул. Большая Красная, д. 30.

Никита Егоров