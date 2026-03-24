Более 60% девятиклассников выбирают колледжи
По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в некоторых учебных заведениях конкурс достигает 18 человек на место
Более 60% девятиклассников в России выбирают обучение в колледжах и получают среднее профессиональное образование. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет РИА «Новости».
По его словам, работодатели активно участвуют в формировании образовательных программ, проведении демонстрационного экзамена и предлагают выпускникам трудоустройство сразу после окончания колледжа.
Кравцов отметил, что в настоящее время проходит масштабная перезагрузка системы среднего профессионального образования.
— По ряду колледжей у нас средний конкурс достигает 18 человек на место, — сказал министр журналистам на форуме колледжей Москвы, который проходит в Гостином дворе.
