Более 60% девятиклассников выбирают колледжи

18:04, 24.03.2026

По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, в некоторых учебных заведениях конкурс достигает 18 человек на место

Фото: Динар Фатыхов

Более 60% девятиклассников в России выбирают обучение в колледжах и получают среднее профессиональное образование. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов, пишет РИА «Новости».

По его словам, работодатели активно участвуют в формировании образовательных программ, проведении демонстрационного экзамена и предлагают выпускникам трудоустройство сразу после окончания колледжа.

Кравцов отметил, что в настоящее время проходит масштабная перезагрузка системы среднего профессионального образования.

— По ряду колледжей у нас средний конкурс достигает 18 человек на место, — сказал министр журналистам на форуме колледжей Москвы, который проходит в Гостином дворе.

Ариана Ранцева

