Казань и аэропорт на три дня свяжут дополнительные поезда

Данную меру вводят в связи с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо»

Дополнительные электрички будут курсировать из Казани в аэропорт 26, 27 и 29 марта. Данную меру вводят в связи с проведением концертов в МВЦ «Казань Экспо», сообщила пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

Так, поезд №7602 отправится из Казани в 18:09, а прибудет в аэропорт в 18:40. В 21:42 из воздушной гавани отправится электричка №7603 в обратном направлении. Она прибудет в столицу Татарстана в 22:10.

Отмечается, что поезда проследуют путь без промежуточных остановок. Подробности — на сайте пригородной пассажирской компании, в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и по телефону +7(937) 625-04-33 (круглосуточно).

Никита Егоров