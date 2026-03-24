В Татарстане сумма поступлений НДФЛ увеличилась на 21,3% за год

Фото: Михаил Захаров

По итогам января — февраля 2026 года в бюджеты всех уровней Татарстана поступили 29,6 млрд рублей в качестве налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Это на 21,3% больше, чем поступило за аналогичный период 2025-го, сообщила пресс-служба Минэкономики республики.

— В региональный бюджет Татарстана поступило 20,5 млрд рублей против 16,9 млрд рублей в 2025 году. Местные бюджеты получили 9,1 млрд рублей, тогда как годом ранее показатель составлял 7,5 млрд рублей, — отметили в министерстве.

Отмечается, что по состоянию на 1 марта 2026 года план по объему поступлений НДФЛ выполнен на 12,6%. За первые два месяца года в республиканский бюджет поступило более десятой части от запланированных на год поступлений данного налога, подчеркнули в Минэкономики.

Ранее сообщалось, что долги татарстанцев по налогам увеличились на 10%.



Никита Егоров