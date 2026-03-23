Предприниматель из Казани получил 10 млн рублей от ВТБ

ВТБ подвел итоги акции, в рамках которой 10 новых клиентов-предпринимателей получили по 10 млн рублей. В число победителей вошли клиенты банка из восьми регионов России, включая Республику Татарстан.

Акция для представителей среднего и малого бизнеса проходила с сентября 2025 года до конца февраля 2026 года, принять в ней участие могли предприниматели из любого российского города. Для этого было достаточно открыть расчетный счет в ВТБ и совершить пять исходящих платежей. Десять призов по 10 млн рублей банк уже перечислил на счета победителей.

География победителей розыгрыша охватила восемь регионов России. Трое работают в столице — это транспортно-логистическая компания «Виалоджик» и два индивидуальных предпринимателя из сферы торговли Анастасия Ниязова и Сергей Овчинников. Индивидуальный предприниматель Искандар Хамроев из Санкт-Петербурга занимается специализированными строительными работами. В строительстве работают и ООО «Сфинкс-Строй» из Самары и предприниматель Сергей Поликарпов из Ростова-на-Дону.

Победитель из Элисты — предприниматель Байрта Церикаева — оказывает бухгалтерские и юридические услуги. ИП Иван Бондаренко из Казани развивает оптовую торговлю медицинскими изделиями. Участник из Пскова Сергей Зарецкий специализируется на санитарно-технических работах. Еще одним победителем стал предприниматель из Читы Виталий Маликов, который занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.

«Мы стремимся стать для своих клиентов надежным бизнес‑партнером и источником новых идей и возможностей. В этой акции мы сознательно не создавали сложных условий, чтобы у любого бизнеса был шанс получить поддержку от банка не только в виде продуктов и услуг, но и реальными деньгами. Понимая, что каждый бизнес уникален, как и его потребности, мы не устанавливали ограничений на расходование выигрыша. География победителей подтверждает, что в разных уголках нашей страны живут и работают люди, которые верят в свое дело и вкладываются в его развитие. Это далеко не первая и точно не последняя акция для СМБ. В целом в 2025 году, благодаря спецпредложениям, мы помогли предпринимателям сэкономить на расчетно-кассовом обслуживании более 260 млн рублей и не будем на этом останавливаться», — отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.

«Я индивидуальный предприниматель и занимаюсь оптовыми поставками медицинских изделий по всей стране. Очень рад победе, спасибо ВТБ за предоставленную возможность! Выигрыш я планирую направить на закупку товара. Всем предпринимателям я бы посоветовал не ждать идеального момента. Начинайте здесь и сейчас», — прокомментировал Иван Бондаренко, индивидуальный предприниматель.

