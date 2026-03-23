Сегодня в Татарстане ожидается до +12 градусов

Сегодня в Татарстане будет переменная облачность, без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер западный, северо-западный 4—9 м/с. Температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, на западе до +12 градусов. Утром на дорогах местами сильная гололедица.

Галия Гарифуллина