Скончался патриарх раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет
Он умер в возрасте 97 лет
Скончался бывший предстоятель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Об этом рассказал в Facebook* глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.
Филарету было 97 лет. Он ушел из жизни в Киеве.
Российская православная церковь (РПЦ) ПЦУ не признает и считает ее раскольнической.
