Скончался патриарх раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет

14:02, 20.03.2026

Он умер в возрасте 97 лет

Скончался бывший предстоятель раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет. Об этом рассказал в Facebook* глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний.

Филарету было 97 лет. Он ушел из жизни в Киеве.

Российская православная церковь (РПЦ) ПЦУ не признает и считает ее раскольнической.

Галия Гарифуллина
* Запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ.

Новости партнеров

Читайте также