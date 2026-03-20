США расширили запреты на операции с российской нефтью

Теперь документ прямо запрещает проводить сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами

Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью. Теперь документ прямо запрещает проводить сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами.

Разрешение распространяется на нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Что касается транзакций в рамках лицензии, они разрешены до 11 апреля.

Первая лицензия была выдана 13 марта. Тогда США разрешили «все операции, которые необходимы для продажи, доставки или разгрузки сырой нефти или нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на любое судно». При этом лицензия прямо запрещала «любые транзакции или деятельность, связанные с Ираном, правительством Ирана или товарами и услугами иранского происхождения». Как утверждал тогда министр финансов США Скотт Бессент, разрешение на продажу касалось только нефти, которая уже находится в пути.



Галия Гарифуллина