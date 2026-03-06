С какого возраста дарить носки и что непростительно на 8 Марта

Банк ЗЕНИТ провел исследование — какое значение для россиян имеют гендерные праздники, какой бюджет на подарки они готовы заложить, что они обычно дарят и какое поздравление хотели бы получить.

Гендерные праздники — традиционная статья расходов, однако значение этим датам придают разное. Так, для 53% мужчин и 67% женщин 8 Марта — это праздник весны, красоты и женственности. Для 20% опрошенных — день борьбы за женские права, эмансипацию и равенство, символическим женским днем 8 Марта считают наименьшее количество россиян.

С 23 Февраля оказалось проще — 63% мужчин и 75% женщин считают праздник днем воинской славы и памяти. Для остальных 23 Февраля — символический мужской день.

Мужчины чаще всего поздравляют с 8 Марта вторую половинку (84%) и родственниц (78%). Женщины 23 Февраля в первую очередь уделяют внимание родственникам (80%) и второй половинке (72%), а также нередко — коллегам (55%).

В бюджет почти половина всех опрошенных закладывает 1000—3000 рублей. Каждый четвертый планирует выделить на подарки 3000—7000 рублей. Однако мужчины более готовы к высоким чекам: 13% выбирают подарки в диапазоне 7000—15 000 (у женщин — 7%), а каждый девятый готов расстаться с суммой более 15 000, тогда как только 2% женщин ориентируются на эту сумму.

Лучшим местом для покупок стали маркетплейсы. И мужчины, и женщины активно выбирают онлайн: 38% и 56% соответственно. Большинство мужчин призналось, что выбирают подарки «где получится» — 41%, только 21% женщин поступает так же.

На 8 Марта мужчины традиционно дарят цветы (65%). Также в лидерах опроса деньги (21%), техника (19%) и косметика или парфюмерия (19%). Многие выбирают практичный подарок — сертификат на услугу или товар (17%), 12% дарят одежду, 11% — билеты на концерт, выставку или в театр, ювелирные украшения или что-нибудь для дома.

73% опрошенных женщин действительно хотели бы получить на 8 Марта цветы. Каждая третья в подарок хотела бы деньги, билет на культурное событие, парфюмерию или косметику, сертификат либо ювелирные украшения. Меньше всего на 8 Марта хотят получить технику (16%), одежду (10%), что-то для дома (14%) и еду или напитки (5%).

Среди подарков, которые женщины выбирают на 23 Февраля, лидируют сертификат на услугу или товар (38%), парфюмерия или косметика (38%), одежда (33%) и техника (33%). Носки выбирают лишь 18% опрошенных. В то же время мужчины хотели бы получить на праздник технику (26%). И — на удивление — те же носки (24%)…

Но и эти вечные споры отходят на второй план: отвечая на вопрос о худшем и лучшем подарке, опрошенные чаще всего называли лучшим любой подарок и внимание, а худшим — их отсутствие. Среди худших на 8 Марта называли «завядшие цветы», «кухонное полотенце» и «неподходящий парфюм». Худшими подарками на 23 Февраля, по мнению мужчин, стали «трусы» и «средство для бритья». Мнение по поводу носков разделилось: «худшие — носки (до 30 лет), лучшие — носки (после 30 лет)».