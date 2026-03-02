Новости

«Унистрой» потерял 2/3 объема строительства в Богородском под Казанью

00:26, 02.03.2026

Корректировки в генплан сельского поселения внесли после общественных слушаний

Фото: Максим Платонов

По итогам состоявшихся общественных слушаний по проекту изменений в Генплан Богородского сельского поселения Пестречинского района Татарстана объем жилищного строительства был урезан с 913,4 тыс. кв. м до 280 тыс. кв. м, то есть более чем в три раза.

«Унистрой» планировал возвести на этом участке порядка 500 тыс. кв. м смешанного жилья: многоквартирных домов, таунхаусов и ИЖС, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе компании.

